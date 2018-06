“Isto é inacreditável”. Jornalista emociona-se a ler notícia sobre separação de famílias na fronteira

A notícia (e a gravação) da separação de 2.000 crianças dos pais, na fronteira dos Estados Unidos com o México, está a chocar o mundo. Também Rachel Maddow, jornalista norte-americana do canal MSNBC, não conseguiu conter a emoção quando noticiava em direto, esta terça-feira à noite, os bebés e crianças mexicanas que estavam a ser levadas para abrigos destinados a jovens no Sul do Texas, sob as leis de imigração da política de Donald Trump.

“Isto é inacreditável”, comentou a jornalista antes de começar a ler em voz alta a notícia. Depois de iniciar a leitura, parou a meio, manteve-se em silêncio durante alguns segundos e decidiu não continuar, passando para o programa de Lawrence O’Donnel.

Depois do programa, a jornalista recorreu ao Twitter para pedir desculpa pela situação. “É meu trabalho conseguir falar enquanto estou em direto na televisão”, escreveu Rachel Maddow. Nos tweets seguintes, está a notícia completa que a jornalista tentou ler.

Ugh, I'm sorry.

If nothing else, it is my job to actually be able to speak while I'm on TV.

What I was trying to do — when I suddenly couldn't say/do anything — was read this lede:

