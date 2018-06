PJ faz buscas nas SADs do Sporting de Braga e Vitória de Guimarães

A Polícia Judiciária terá feito esta quarta-feira buscas nas SADs do Sporting de Braga e e Vitória de Guimarães no âmbito de uma megaoperação no norte do país que visa entidades e empresas que celebraram contratos com a Turismo do Porto e Norte de Portugal, nos últimos anos, avança o Correio da Manhã.

Segundo o jornal, estão a ser realizadas dezenas de buscas, que envolvem cerca e de 150 inspetores da PJ. Em causa estão alegados esquemas de corrupção nos patrocínios celebrados pela Turismo do Porto, gerida por Melchior Moreira, aos dois clubes desportivos.

A megaoperação terá também passado por várias câmaras municipais, refere o Correio da Manhã.

