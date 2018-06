Portugal ganhou, mas vai ter que esperar pela última jornada. Como estão as contas do nosso grupo?

Portugal ganhou a Marrocos e deu um passo importante no objetivo de passar aos oitavos-de-final. No entanto, a vitória desta quarta-feira ainda não decide e vai ser mesmo preciso esperar pela última jornada para saber quem segue em frente no grupo B. Por agora, a única certeza é de que a seleção marroquina está fora da competição.

O triunfo por 1-0 coloca Portugal no primeiro lugar do grupo, embora tenha mais um jogo do que Irão e Espanha, que jogam na tarde desta quarta-feira, às 19 horas. Em caso de vitória iraniana, a seleção nacional cai para o segundo lugar, quatro pontos. Nesse cenário, o Irão ficaria isolado no primeiro lugar com seis pontos e garantiria a passagem à próxima fase.

*Classificação do grupo se o Irão ganhar à Espanha

1.º Irão — 6 pontos

2.º Portugal — 4 pontos

3.º Espanha — 1 ponto

4.º Marrocos — 0 pontos

Se for a Espanha a ganhar, fica empatada no topo do grupo com Portugal, com quatro pontos. O Irão ficaria em terceiro com os mesmos três pontos que tem agora.

*Classificação se a Espanha ganhar ao Irão

1.º Portugal — 4 pontos

2.º Espanha — 4 pontos

3.º Irão — 3 pontos

4.º Marrocos — 0 pontos

Em caso de empate entre Irão e Espanha, os iranianos igualariam Portugal no primeiro lugar, com quatro pontos. A Espanha seria terceira, com dois. Quem já não tem hipóteses é Marrocos, pois no fim desta jornada o segundo classificado terá sempre mais do que três pontos.

*Classificação em caso de empate entre Irão e Espanha

1.º Portugal — 4 pontos

2.º Irão — 4 pontos

3.º Espanha — 2 pontos

4.º Marrocos — 0 pontos

Chegados à última jornada, em caso de igualdade pontual entre equipas, os critérios se desempate são os seguintes:

1. Diferença de golos

2. Maior número de golos marcados

3. Maior número de pontos obtidos nos jogos entre as equipas empatadas

4. Diferença de golos nos jogos entre as equipas empatadas

5. Maior número de golos marcados nos jogos entre as equipas empatadas

6. Maior número de pontos obtidos através do fair-play em todos os jogos do grupo

– Cartão amarelo: – 1 ponto

– Cartão vermelho resultante de duplo amarelo: – 3 pontos

– Vermelho direto: – 4 pontos

– Cartão amarelo e vermelho direto: – 5 pontos

7. Sorteio

