Quem vai passar aos oitavos do Mundial? E quem vai ganhar? Faça aqui o seu prognóstico

Numa prova onde as seleções favoritas à vitória têm sido ofuscadas pelas mais desprezadas, a bola segue a rolar e já se entrou na segunda jornada do Mundial 2018 na Rússia. Marrocos foi a primeira seleção a ser eliminada depois de ter perdido primeiro contra o Irão e depois contra Portugal. Seguiram-se Arábia e Egito. Rússia e Uruguai foram os primeiros apurados. O que vai acontecer a partir de agora? Quem vai passar aos oitavos? E quem tem mesmo probabilidades de chegar à final?

Os pontos de interrogação estão longe de estar resolvidos: as certezas absolutas só vão chegando ao longo das próximas três semanas e o campeão do mundo só vai ser conhecido a 15 de julho. Entretanto, ainda há 29 seleções a lutar por um lugar além da fase de grupos do Mundial. Por isso, o Observador desafia-o a fazer o prognóstico do que vai acontecer nas próximas fases e quem pode vir a brilhar mais no Mundial.

Vote aqui em baixo, faça o seu prognóstico e saiba quantos leitores do Observador concordam com a sua visão.

