Sporting SAD manteve processo disciplinar a Gelson Martins depois de arquivar o de 20 outros jogadores

A conferência de imprensa de Jorge Jesus na antecâmara da receção ao P. Ferreira, após todos os acontecimentos que surgiram no seguimento da derrota do Sporting em Madrid na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, mudou de hora ao longo do dia por causa das reuniões que foram sendo feitas envolvendo Bruno de Carvalho, jogadores e equipa técnica. Acabou por realizar-se ao final da tarde. E o treinador verde e branco garantiu aí que poderia contar com todos os jogadores para a partida frente aos pacenses. “Não houve nenhuma nota de suspensão, os jogadores disponíveis estão convocados”, referiu. No entanto, a verdade é que chegou mesmo a haver um processo disciplinar para 21 atletas, todos aqueles que partilharam ou “subscreveram” o comunicado feito entre o plantel em resposta às críticas que tinham sido feitas pelo presidente leonino.

A oficialização da medida chegou nesse mesmo sábado, um dia depois de terem sido levantados processos disciplinares a 21 elementos, como Bruno de Carvalho anunciou num post em reação ao comunicado dos jogadores: Acuña, Bas Dost, Battaglia, Bruno César, Bruno Fernandes, Bryan Ruíz, Coates, Doumbia, Fábio Coentrão, Gelson Martins, Mathieu, Montero, Palhinha, Piccini, Podence, Rafael Leão, Ristovsky, Rúben Ribeiro, Rui Patrício, Wendel e William Carvalho. Quatro dias depois, na véspera da receção ao Atl. Madrid para a segunda mão da Liga Europa, a Sporting SAD decidiu voltar atrás, conforme soube o Observador através de documentos a que teve acesso.

96 horas depois da abertura do processo disciplinar (que equivalem a cerca de 115 na verdade, vendo a data da publicação do post do presidente leonino no seu Facebook), a sociedade verde e branca arquivou todos os processos menos um, o de Gelson Martins, que apesar de ter visto alguns pontos da sua nota de culpa caírem continuou sob alçada disciplinar dos leões.

