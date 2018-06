Taxas aduaneiras. Retaliação da União Europeia arranca na sexta-feira

A União Europeia vai começar a retaliar na sexta-feira contra as taxas aduaneiras aplicadas desde o início deste mês pela administração norte-americana sobre o aço e o alumínio. Para já, a Comissão Europeia visa produtos norte-americanos até um valor global de 2,8 mil milhões de euros, reservando para mais tarde a aplicação de tarifas sobre outros 3,6 mil milhões.

A decisão da Comissão Europeia, anunciada esta quarta-feira, surge na sequência das taxas aduaneiras que os Estados Unidos começaram a aplicar, a 31 de maio, sobre as importações de aço (25%) e de alumínio (10%) proveniente da União Europeia (bem como do Canadá e do México).

A lista de produtos norte-americanos que vão ter uma taxa adicional ao chegar às fronteiras da União Europeia também incluem aço e alumínio, produtos agrícolas como arroz, milho ou sumo de laranja, mas também “bourbon” ou calças de ganga, num total de 100 produtos.

“Não queríamos estar nesta posição. No entanto, esta decisão unilateral e injustificada dos EUA de impôr taxas sobre o aço e o alumínio da UE significa que não nos deixaram escolha. As regras do comércio internacional, que desenvolvemos ao longo dos anos, lado a lado, com os nossos parceiros americanos, não podem ser violadas sem que haja uma reação do nosso lado. A nossa resposta é calculada, proporcional e completamente em linha com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). Escusado será dizer que se os EUA retirarem as suas taxas, nós retiramos as nossas”, disse a Comissária Europeia para o Comércio, Cecilia Malmström.

A decisão da UE leva em conta o valor das exportações de alumínio e aço comunitários afetadas pelas tarifas dos EUA. Segundo Bruxelas, esse valor ascende a 6,4 mil milhões de euros.

Desse valor, a UE vai retaliar imediatamente sobre produtos no valor de 2,8 mil milhões de euros. Os restantes 3,6 mil milhões (até perfazer o valor afetado pelas medidas aplicadas por Washington) serão recuperados posteriormente (no prazo de três anos ou no caso de haver uma resolução positiva para a queixa que Bruxelas apresentou na OMC.

