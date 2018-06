Volvo S60 é oficial. Chega no 1º trimestre de 2019

A Volvo está apostada em crescer e, para isso, a marca sueca – pertença dos chineses da Geely – aponta aos dois maiores mercados do mundo: Estados Unidos da América e China. Essa estratégia ficou hoje bem evidente, pela forma como o construtor sueco decidiu apresentar ao mundo o novo S60. Numa transmissão online, como já vem sendo habitual, o construtor nórdico inaugurou a primeira fábrica da Volvo em solo americano e apresentou o seu novo sedan desportivo, que sairá precisamente dessa unidade produtiva, localizada em Charleston, na Carolina do Sul.

O presidente e CEO da Volvo Cars, Håkan Samuelsson, aproveitou a ocasião para frisar o quão importante é o mais recente produto escandinavo, para conquistar terreno fora das fronteiras europeias:

O novo S60 é um dos Volvo mais excitantes de sempre. É sem dúvida um modelo para quem gosta de conduzir e que vem reforçar a nossa posição nos EUA e na China, mercados com muita tradição em sedans, criando assim novas oportunidades de crescimento para a Volvo Cars.”

Especificações técnicas acerca do S que vem completar a família 60 foram escassas, sabendo-se apenas que este modelo, tal como a nova V60, assenta na plataforma Scalable Product Architecture (SPA) da Volvo, que serve também os modelos da Série 90. De resto, nada mais foi disponibilizado no site dedicado à imprensa, pelo que apenas sabemos o que nos quiseram dizer…

A tónica foi colocada no capítulo da segurança, com a mensagem de que este modelo será “um dos mais seguros do mercado”, mas também no domínio da performance. O vice-presidente da marca, Henrik Green, com o pelouro da Pesquisa e Desenvolvimento, garante mesmo que o S60 “será um dos melhores sedans desportivos do mercado”. Segundo ele, “a dinâmica do chassi e os diferentes modos de condução proporcionam um excelente controlo e uma performance única”. Algo que teremos de aguardar para validar, pois nem no plano teórico dispomos de informação neste âmbito, já que não foram revelados quaisquer dados, em termos de prestações, para as motorizações que estarão disponíveis.

A propósito, nada de diesel. O novo sedan vai chegar ao mercado nacional algures no primeiro trimestre do próximo ano, com os blocos a gasolina T5 (253 cv) e T6 (320 cv) e as motorizações plug-in T6 (340 cv) e T8 (405 cv) – esta última será também alvo de um “tratamento” Polestar Engineered, que a “puxa” até aos 420 cv. As versões electrificadas recorrem sempre ao 2 litros turbo a gasolina, montando na traseira um motor eléctrico com 88 cv, alimentado por uma bateria de iões de lítio com 10,4 kWh. O conjunto, combinado com a transmissão automática de oito velocidades, faz do S60 um tracção integral com uma autonomia em modo exclusivamente eléctrico de 43 km.

Em termos de equipamento, ficou a garantia de que o S60 herda – como seria de esperar – a tecnologia de segurança e de infoentretenimento da nova carrinha V60. É o caso, por exemplo, de sistemas como City Safety, o único do mercado capaz de reconhecer obstáculos, peões, ciclistas e animais de largo porte, de dia e de noite, e a travar automaticamente, caso não haja intervenção do condutor, até velocidades limitadas a 50 km/h. Destaque, ainda, para o Pilot Assist, que surge no S60 numa versão melhorada, oferecendo condução semiautónoma até 130 km/h.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler