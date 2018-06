VW tem de recarregar bateria em apenas 20 minutos

O fabricante alemão vai participar, no próximo dia 24 de Junho, numa competição única, a vários níveis. Primeiro, porque vai fazer-se representar pela primeira vez com um veículo 100% eléctrico, com o qual vai tentar chamar a si recorde na competição. Segundo, porque é uma prova de rampa, disciplina em que a VW nunca se viu envolvida.

A competição em causa é conhecida como a Corrida às Nuvens, mas a denominação correcta é Pikes Peak International Hill Climb, um trajecto a subir com zonas lentas, mas outras extremamente rápidas, numa extensão de quase 20 km, cuja linha de meta está a mais 4.300 metros de altitude, bem acima das nuvens. Mais do que a dimensão do percurso e as 156 curvas, o que impressiona os pilotos são os tremendos precipícios, que se por um lado proporcionam uma excelente vista para as Montanhas Rochosas, por outro representam uma forte ameaça para a saúde de piloto e carro, em caso da mínima saída de estrada.

A VW visita pela segunda vez Pikes Peak – a primeira foi em 1987 com um Golf com tracção 4×4 e equipado com dois motores a gasolina –, agora com um protótipo 100% eléctrico alimentado por baterias. Denominado I.D. R Pikes Peak, o novo carro de competição parece-se com um dos modelos que acabou de participar nas 24 horas de Le Mans: baixo, largo e cheio de apêndices aerodinâmicos. Lá dentro dois motores eléctricos, um à frente e outro atrás, somando 680 cv – o que representa uma evolução ligeira face ao carro de 1987, que entre os motores 1.8 Turbo fornecia 652 cv – para puxar ladeira acima por 1.100 kg. Aqui também não há grande diferença face aos 1.050 kg do Golf de há 31 anos.

O fabricante alemão, que há muito é o maior da Europa e nos últimos dois anos acumulou com o facto de ser igualmente o maior do mundo, pretende bater o recorde reservado aos veículos eléctricos, para o qual necessita de fazer menos do que o tempo alcançado por Rhys Millen em 2015 (9 minutos, 7 segundos e 222 milésimos). É certo que a VW é um monstro comparado com o fabricante Drive eO, da Letónia, mas o actual recordista é monstruoso, com seis motores eléctricos e 1.387 cv para 1.150 kg.

Além de bater um rival de respeito, a VW tem de lidar com as características específicas de Pikes Peak, que obriga os concorrentes a ter um máximo de 20 minutos para se apresentar prontos para uma nova partida. Vinte quilómetros é uma extensão muito grande, pelo que há vários carros a percorrer a rampa ao mesmo tempo. Em case de despiste de um deles, a prova é interrompida e os concorrentes que viram a sua subida comprometida têm de regressar ao início e ter o carro em condições para mais uma largada.

Para os carros a gasolina isso não é um problema, pois têm apenas de abastecer mais uns litros. Mas para os eléctricos é delicado, uma vez que a regra é igual para todos. Isto significa que a VW tem apenas 20 minutos para recarregar as baterias do seu I.D. R Pikes Peak. Não deverá necessariamente ser um problema, tanto mais que a capacidade de bateria deve ser mínima, para poupar no peso. O actual recordista, o carro da Drive eO, montava apenas um acumulador com 50 kWh de capacidade e é bem possível que a VW preveja menos do que isto, uma vez que tem menos potência e menos motores para alimentar, e antevê que seja possível gerar 20% da energia total para a subida, nas travagens – algumas bem violentas, pois há zonas em que os carros atingem mais de 250 km/h – que vai realizar montanha acima.

