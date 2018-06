Bolsas europeias em alta à espera de reunião da zona euro

As principais bolsas europeias estavam esta quinta-feira em alta, à espera da reunião dos ministros da Economia e das Finanças da zona euro no Luxemburgo. Cerca das 8:50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava em alta, a avançar 0,33% para 385,65 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,45%, 0,24% e 0,06%, bem como as de Madrid e Milão, que avançavam 0,26% e 0,20%, respetivamente.Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 8:50, o principal índice, o PSI20, estava a subir 0,20% para 5.544,88 pontos.

Na reunião dos ministros da Economia e das Finanças da zona euro no Luxemburgo deverá ser fechado o terceiro e último resgate à Grécia e acordado um alívio da dívida do país, que representará o fim da era da assistência financeira ao país e ao conjunto da zona euro.

Os investidores também vão estar pendentes da proposta que os fabricantes de automóveis alemães vão levar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a eliminação total de taxas alfandegárias à importação de veículos entre Estados Unidos e a União Europeia (UE).

Bruxelas anunciou que vai impor taxas alfandegárias no valor de 2.800 milhões de euros a uma lista de produtos dos Estados Unidos em resposta a uma medida parecida de Washington.

Em Nova Iorque, Wall Street terminou mista na quarta-feira, com o Dow Jones a cair 0,17% para 24.657,80 pontos, depois de ter subido em 26 de janeiro até aos 26.616,71 pontos, atual máximo desde que foi criado, em 1896, mas o Nasdaq a subir 0,72% para 7.781,51 pontos, depois de ter subido em 14 de junho até aos 7.761,04 pontos, atual máximo de sempre.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,1560 dólares, contra 1,1578 dólares no fecho de quarta-feira. O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu hoje em baixa, a cotar-se a 74,24 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, menos 0,56% do que no encerramento da sessão anterior.

