Bruno de Carvalho: “Se estivesse em Alcochete ou morria ou corria com aquelas pessoas dali”

De um lado, Bruno de Carvalho e Elsa Judas. Do outro três cadeiras vazias, a registar a ausência de Jaime Marta Soares, Artur Torres Pereira (que à hora do debate estava a dar uma entrevista na TVI24) e Henrique Monteiro. O presidente do Sporting, suspenso de funções, esteve ao ataque e acusou o antigo médico do clube e anunciado candidato à presidência do clube, Frederico Varandas, de o ter abandonado durante o jogo entre o Sporting e o Paços de Ferreira com dores nas costas.

“A dor era tão grande que por vezes corriam-me lágrimas que eu só esperava que não fossem filmadas para não pensarem que estava triste pelos assobios ou pelo Sporting. O doutor varandas abandonou-me no banco de suplentes, eu não me conseguia levantar com dores inenarráveis nas costas. Abandonou-me para ir fazer a volta olímpica e deixou-me ali sozinho”, afirmou Bruno de Carvalho.

“Se estivesse lá ou tinha morrido ali ou corria com aquelas pessoas”

Quanto aos incidentes de Alcochete, Bruno de Carvalho lembrou que não estava na Academia porque estava a reunir com advogados na sequência do caso Cashball. Mas, se estivesse, tudo teria sido diferente. “Se estivesse lá, não havia AG de dia 23. Porque inha acontecido uma de duas coisas: ou tinha morrido ali, e já não estava cá. Ou não tinha acontecido absolutamente nada a não ser eu correr com aquelas pessoas dali. Naquele instante em que entravam, era o preciso instante em que saíam”.

Ainda sobre a AG de dia 23, Bruno de Carvalho tem a “teoria que nada tem a ver com a Academia” mas com a entrevista que deu ao DN a anunciar que tinha “conseguido que os sportinguistas fiquem com 90% da SAD no próximo ano”.

Sobre as rescisões dos jogadores, Bruno de Carvalho faz a leitura de que “implicitamente está na nota de culpa” que foi ele o “mandante daquilo tudo [o ataque aos jogadores em Alcochete].”

Bruno de Carvalho voltou a abordar a questão do post que escreveu após o jogo com o Atlético de Madrid e que motivou uma reação dos jogadores, acusando os mesmo de “traição”. “Ficou combinado que ninguém fazia mais nada e que reuniríamos a seguir ao jogo de Paços de Ferreira (…) Para nosso espanto, passado duas horas disto estar combinado houve um post dos jogadores todos no instagram (…) Há aqui também um sentimento de traição: se nós combinamos algo com alguém (…) aquele post foi uma traição para uma combinação feita“, afirmou o presidente do Sporting.

Bruno de Carvalho disse ainda que ao perceber que “50% dos sportinguistas” não queriam que fizesse aquele tipo de críticas, o presidente admitiu que percebeu que só teve “uma coisa a fazer: apagar e não voltar a fazê-las”. O presidente do Sporting disse ainda que a única pessoa que sofreu com o post foi ele próprio: “Quem sofreu com esse post fui eu. Todos os efeitos desse post sofri-os eu a 8 de abril”.

O debate está a ser transmitido esta quinta-feira no canal do Sporting.

Continuar a ler