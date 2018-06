Comediante britânico, John Oliver, censurado por satirizar o presidente chinês

O comediante britânico, John Oliver, apresentador do Last Week Tonight, foi censurado da rede social Weibo, na China. A rede social, que é o equivalente chinês do Twitter, bloqueia qualquer tentativa de publicar o nome do apresentador ou do programa, depois de Oliver ter feito uma peça de 20 minutos a satirizar o presidente chinês, Xi Jinping.

Publicado no domingo, dia 17, no Youtube, o vídeo de John Oliver, apontou a consolidação de poder e a tentativa de estabelecer o “culto de personalidade”, abusos dos direitos humanos ou os “níveis de vigilância e de perseguição distópicos”. Outro dos temas tratados no programa foi precisamente a censura online, lembrando que a China censurou “memes” do Winnie the Pooh, uma personagem de animação, por considerarem ser direcionados para atacar o presidente chinês.

No Weibo, os comentários mais recentes sobre o programa de Oliver datavam a 14 de junho, dias antes do segmento ter sido publicado, sugerindo que os mais recentes foram apagados. Num tweet de Alan Wong, editor do Inkstone, qualquer tentativa de publicar o nome do apresentador na plataforma resulta no aparecimento de uma mensagem de erro que dizer que publicação viola “leis relevantes, regulações, ou viola as regras da comunidade Weibo.”.

China's Weibo has banned all new posts mentioning John Oliver (who mocked exactly this kind of internet censorship) https://t.co/aFGsQvjVom pic.twitter.com/EVi1Ylnu0i — Alan Wong (@alanwongw) June 20, 2018

O Comité Central do Partido Comunista Chinês, não é estranho à restrição do conteúdo a que os seus cidadãos têm acesso. Na lista de sites bloqueados na China estão, por exemplo, os gigantes ocidentais: Google (Youtube, Gmail, Google Maps, etc), Facebook, Twitter e Instagram, entre dezenas de outros, por considerar que põem em perigo a estabilidade política do país.

