Comissão de Fiscalização diz que aprovar orçamento “é um cheque em branco à Direção para aumentar passivo”

A Comissão de Fiscalização do Sporting, nomeada por Jaime Marta Soares e coordenada por Henrique Monteiro, que conta ainda com João Duque, António Paulo Santos, Luís de Sousa e Rita Garcia Pereira, fez um parecer muito crítico a propósito das contas que tinham sido orçamentadas para votação dos associados em relação ao exercício de 2018/19 no clube. “A sua aprovação é um cheque em branco à Direção para o aumento do passivo, agravada pelo facto de ser principalmente agravado por despesas correntes”, conclui o documento que defende a sua reprovação em Assembleia Geral Ordinária pelos associados.

No documento a que o Observador tem acesso, e que escalpeliza a proposta em 14 pontos, a Comissão de Fiscalização, que tem de forma transitória as mesmas funções que seriam cumpridas pelo Conselho Fiscal e Disciplinar (órgão que perdeu o quórum após a demissão de seis dos sete elementos efetivos em funções), começa por deixar reparos à forma como o orçamento e o plano de atividades foram apresentados e a falta de abertura para explicações adicionais. “Apesar de instada, a Direção suspensa recusou-se a receber-nos para apresentar e discutir o orçamento e plano de atividades como seria seu dever à luz da alínea d) do número 2 do artigo 56 dos estatutos. Esta inusitada obstaculização à nossa atividade acarretou que não tivesse sido permitido a esta Comissão de Fiscalização reunir com o auditor, não conhecendo pois a sua posição face à razoabilidade dos pressupostos apresentados para o orçamento e à informação disponibilizada”, destaca.

De referir que, como o Observador já tinha explicado, o orçamento em causa, que deveria ter sido sufragado em Assembleia Geral Ordinária no dia 17 caso não existisse qualquer decisão proibitiva por parte dos tribunais, fala num crescimento das receitas a nível de quotização (sócios), bilhética (gamebox e entradas individuais no Pavilhão) e patrocínios no Sporting para o exercício de 2018/19 num contexto de grave crise institucional que está a assolar não só o clube mas também, ou sobretudo, SAD. “Este orçamento prevê para o clube um resultado operacional positivo de 1.165.591€, com um resultado líquido igualmente positivo de 38.213€. Em termos de cash flow operacional é estimado um saldo anual negativo de 839.521€ e um cash flow líquido também negativo de 2.828.279€. Este cash flow negativo é fruto do investimento previsto nas modalidades e do reforço do património do Sporting Clube de Portugal coberto pelos valores disponíveis em caixa”, resume.

