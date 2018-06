Comissão de Vencimentos mostrou incómodo por alteração do protocolo de prémios na SAD do Sporting

A Comissão de Vencimentos da Sporting SAD mostrou incómodo e desconforto em aprovar no final de 2017 uma alteração do protocolo de prémios apresentada pela Comissão Executiva da sociedade verde e branca, recusando também a comparação com a política de remunerações variáveis dos principais rivais dos leões e o facto de ser maior do que na realidade verde e branca. Ainda assim, a mudança, devidamente fundamentada, acabou mesmo por acontecer poucos meses depois.

A questão é relativamente simples de explicar: de acordo com o que tinha sido acordado no início da temporada de 2016/17, havia um total de 1,25 milhões de euros de prémios previstos para distribuir por jogadores e equipa técnica (um milhão) e Comissão Executiva da SAD (100 mil euros para o presidente, 50 mil para cada um dos outros administradores) caso a equipa ficasse na segunda posição do Campeonato, com respetiva entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões. Os leões acabaram por não passar da terceira posição, chegando à Liga milionária na mesma através do triunfo no playoff de apuramento.

Essa foi a principal razão para o pedido avançado pela sociedade verde e branca à Comissão de Vencimentos: como o critério passava nem tanto pela posição no Campeonato mas sim com a entrada ou não da Liga dos Campeões, a proposta argumentava que o Sporting até acabou por ganhar mais dois milhões de euros do que devia (prémio por ganhar o playoff de acesso à fase de grupos), ao mesmo tempo que defendia que, mesmo com esta alteração na remuneração variável, continuaria a ser menos do que acontece no caso dos principais rivais a nível nacional, FC Porto e Benfica. No entanto, a Comissão de Vencimentos teve um entendimento diferente, manifestando o seu incómodo para aprovar essa mudança, acrescentando ainda que não reconhecia essas variações inferiores em relação às outras sociedades como era defendido pela SAD leonina.

Assim, e perante esta posição manifestada pela Comissão de Vencimentos, a proposta acabou por ser retirada mas por menos de dois meses, altura em que avançou mesmo seguindo outro caminho possível para que tivesse efeito.

Rui Moreira de Carvalho, presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar da SAD, recolheu informação, apresentou aos restantes membros do órgão para análise e foi aprovado por unanimidade que a situação poderia ser apresentada em Assembleia Geral da SAD para votação após parecer prévio formal da Comissão de Vencimentos. O que, em termos práticos, acabou por ser sinónimo de aprovação porque, segundo documentos a que o Observador teve acesso, já se sabia previamente o sentido favorável que seria apresentado pelos maiores acionistas da sociedade verde e branca: o Sporting e a Sporting SGPS, SA.

