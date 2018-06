Detido um suspeito pelo homicídio do rapper XXXTentacion

A polícia norte-americana deteve esta quinta-feira um suspeito do homicídio do rapper XXXTentacion, que foi baleado na segunda-feira na Florida, no sudoeste dos Estados Unidos. O suspeito, avança o El Mundo, é Dedrick D.Williams, um homem de 22 anos. A polícia de Broward não revelou mais informações, mas acrescentou ainda que procura uma segunda pessoa.

O suspeito da morte de XXXTentacion encontra-se sob custódia em Pompano, no centro de Broward, e está acusado de homicídio em primeiro grau. Dedrick D.Williams conta já com um longo historial de crimes: tem antecedentes por tráfico de cocaína, posse de armas, violência doméstica e assalto à mão armada.

In just more than 48 hours, #BSO homicide detectives arrested Dedrick Devonshay Williams for the murder of Jahseh Onfroy, also known as XXXTentacion. Williams (dob 3/23/96) was taken into custody shortly before 7p.m. in Pompano. More details will be released later today. pic.twitter.com/OkP2usoqNH

— Gina Carter (@bso_gina) June 21, 2018