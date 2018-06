Marcelo fez “visita de cortesia” a Vladimir Putin antes do Portugal-Marrocos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encontrou-se esta quarta-feira, em Moscovo, com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, numa “visita de cortesia” da qual não deu pormenores.

“Havendo oportunidade para me encontrar com o chefe de Estado russo, o que já não acontecia há 11 anos entre os presidentes da Rússia e de Portugal, considerei importante haver um encontro”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado explicou que o encontro no Kremlin foi “uma visita de cortesia”, aproveitando a sua deslocação a Moscovo para assistir ao segundo jogo de Portugal no mundial de futebol a decorrer na Rússia, que terminou com uma vitória por 1-0 frente a Marrocos, no estádio Luzhniki.

“Com certeza que não esperam que lhes diga do que falámos”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa, à saída do teatro Bolshoi, onde assistiu a um espetáculo de ópera, no qual também esteve presente o secretário-geral da ONU, António Guterres.

