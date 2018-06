Mbappé ultrapassa Trezeguet e ajuda a França a derrotar o Peru

Corria o minuto 34. Servido por Pogba, Olivier Giroud remata à baliza de Gallese mas a bola bate num defesa e trai um guarda-redes peruano. Sobrou então para Mbappé, que só teve que encostar para fazer agitar as redes sul-americanas. Nesse minuto, o jogador que representa o PSG tornou-se no francês mais jovem a marcar um golo em Mundiais. Com 19 anos e 183 dias, Mbappé ultrapassou David Trezeguet.

Trezeguet, que jogou na Juventus entre 2000 e 2010, tinha marcado contra a Arábia Saudita no Campeonato do Mundo de 1998 quando tinha 20 anos e 246 dias.

+ jovens a marcar pela ????????França em fases finais:

MBAPPÉ????

Trezeguet

Henry

Nicolas

Pogba pic.twitter.com/waw68kalbO — playmakerstats (@playmaker_PT) June 21, 2018

E foi com este golo que a França carimbou a passagem aos oitavos-de-final do Mundial. É a terceira equipa a fazê-lo depois da Rússia e do Uruguai. O Peru, por sua vez, está fora da competição e faz companhia a Marrocos, Egito e Arábia Saudita no lote de equipas eliminadas. A França ganhou mas não brilhou. O Peru até teve mais posse de bola, atacou mais e fez o mesmo número de remates que os gauleses. Um deles foi um grande tiro de Aquino, que acertou no poste e assustou Hugo Lloris.

A França lidera o grupo C e vai jogar a última jornada contra a Dinamarca. A equipa de Christian Eriksen empatou com a Austrália e vai ter que esperar pelos resultados da última jornada para saber se segue em frente na competição. Se perder com a França e a Austrália ganhar ao Peru, os critérios de desempate é que vão definir qual a segunda equipa do grupo que se apura para a próxima fase.

