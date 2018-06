Messi chorou ao ouvir as críticas no Mundial. De onde vem esta pressão?

Celia Cuccittini, a mãe do atacante argentino Leonel Messi, revelou numa entrevista à emissora “Canal 13” que o filho tinha chorado depois de sair do Argentina-Islândia e saber das críticas que os adeptos lhe estavam a fazer. Por detrás das lágrimas de Messi está também “a pressão que sentiu” durante o penálti que falhou na primeira jornada do Mundial e que lhe valeram várias comparações com a eficácia de Cristiano Ronaldo no Portugal-Espanha. A leitura é feita pela mãe do futebolista da Argentina.

Segundo Celia Cuccittini, os adeptos argentinos deixariam as críticas de lado se soubessem “como ele chora e sofre a cada momento”: “A família está apoiando. O primeiro que quer ganhar é ele, trazer a Copa. Sofremos com as críticas, dizem que ele que não se importa e joga na seleção por obrigação, mas não é verdade”, garante a mãe de Messi numa entrevista divulgada na quarta-feira.

As críticas que têm sido feitas ao jogador do Barcelona começaram depois de Messi ter falhado um penálti e um livre, este já no final do jogo, no Argentina-Islândia. O penálti garantia a vitória à Argentina mas, apesar dos esforços de Messi, a bola rematada pelo atacante caiu nas mãos do guarda-redes Hannes Halldórsson, que previu certeiramente o sentido da bola.

Esta não é a primeira vez que as lágrimas vertidas por Messi a serviço da seleção argentina são notícia. Numa entrevista dada em 2016, Pablo Zabaleta — colega de Leonel Messi na seleção da Argentina — conta que o atacante do Barcelona “chorou como criança após perder o Campeonato do Mundo”: “Leo sofre muito. Nós, que estamos lá dentro, conhecemos os seus sacrifícios e as viagens que faz de um lado para outro para estar sempre presente”. Depois recorda o momento em que encontrou Messi a chorar: “Estávamos no balneário do Maracanã e vimo-lo chorar como uma criança quando perdemos a final do Campeonato do Mundo. Isso partiu-nos a alma”.

Na altura, Pablo Zabaleta explicou porque é que as derrotas da Argentina afetam tanto Messi: “Quando íamos jogar futebol com sete anos, já nos dava a sensação que tínhamos de ganhar porque parecia a final de um Mundial. Depois tornamo-nos profissionais e chegamos à final do Campeonato do Mundo, que é dificílimo como jogador. Valorizamos isso, mas como argentinos somos educados a ganhar. Ser campeão do mundo ou não ser faz muita diferença. Fomos criados num país que só valoriza a vitória e eu entendo isso. Estou seguro que as pessoas do Atlético amam Cholo, como também estou certo que muitos argentinos o fazem por Leo.

Para Pablo Zabaleta, a Argentina é “um país que só valoriza a vitória” e onde os jogadores “são educados para ganhar”. E isso pode trazer ansiedade aos jogador: “Quando ouvimos que as pessoas nos tratam como perdedores ou pés frios ou todos os termos que escutamos, custa muito. A crítica não passa despercebida. Em algum ponto dói, mas quando se é um jogador profissional, tem-se de habituar a conviver com isso”.

Leonel Messi regressa esta quinta-feira aos relvados para defrontar a Croácia. Para continuar no Campeonato do Mundo, a Argentina tem mesmo de ganhar à Croácia, que vai com a vantagem de ter vencido à Nigéria.

