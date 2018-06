Ministério Público pede pena de prisão suspensa até 5 anos para magistrado Orlando Figueira

O Ministério Público considerou esta quinta-feira que ao longo do julgamento do caso Fizz ficou provado que o magistrado Orlando Figueira e o advogado Paulo Blanco cometerem um crime de corrupção — o magistrado na forma passiva (corrompido) e o advogado na forma ativa (corruptor), mas ambos com culpas diferentes. E pediu ao tribunal que lhes aplicasse uma pena de prisão até cinco anos, mas suspensa. Quanto ao empresário Armindo Pires, que representa Manuel Vicente em Portugal, a procuradora Leonor Machado considerou não haver prova de que tenha cometido qualquer crime.

Em julgamento estão o procurador Orlando Figueira, o advogado Paulo Blanco e o representante legal de Manuel Vicente em Portugal, Armindo Pires acusados dos crimes de corrupção, falsificação de documento e violação do segredo de justiça. O ex-vice-presidente angolano, que chegou a ser acusado por corrupção ativa no processo, será investigado num processo à parte, que o Tribunal da Relação entregou às autoridades angolanas.

Leonor Machado considerou que ao longo do julgamento ficou “claro” que Figueira cometeu um crime de corrupção passiva e que o crime de branqueamento de capitais se refletiu nas transferências de parte dos mais de 700 mil euros que recebeu numa conta em Andorra. Não referiu, no entanto, os crimes de fraude fiscal e de violação do segredo de justiça, deixando-os cair. Também em relação a Paulo Blanco considerou apenas ter ficado provado o crime de corrupção ativa para ato ilícito. E deixou claro que o grau de culpa de ambos é diferente. O do magistrado Orlando Figueira “é mais intenso”, por se tratar de um magistrado que tinha conhecimento destas matérias.

Ministério Público considera que ligações com Manuel Vicente são óbvias

Durante as alegações finais, que começaram esta manhã e se deverão prolongar até sexta-feira, a procuradora Leonor Machado começou por lembrar que os indícios no processo devem ser avaliados “em conjunto”. A magistrada até considerou “brilhante” a forma como a defesa conseguiu abrir uma “brecha” no caso durante o julgamento, direcionando o caso para o presidente do Banco Privado Atlântico, Carlos Silva e dissociando-o de Vicente. No entanto, sublinhou, não há “dúvidas que as ligações entre Carlos Silva e Manuel Vicente são óbvias“. “Carlos Silva agiu sempre no interesse de Manuel Vicente”, reforçou. Uma proximidade que, alega, “decorre do peso da Sonangol nas sociedades comerciais de Carlos Silva”, mesmo que a Sonangol, que à data dos crimes era liderada por Vicente, tenha sido “relegada para um plano secundário”. Por outro lado, uma das sociedades investigadas por Orlando Figueira, a Portmill, “não tem qualquer ligação a Carlos Silva, mas a Vicente.

A procuradora considerou “credíveis” as declarações do advogado Paulo Blanco, disse até que foi “amordaçado”, por neste momento não poder exercer a profissão relativamente a cidadãos angolanos visados no processo. E até lhe teceu alguns elogios, dizendo que fez o seu trabalho, como “um bom advogado”, que conseguia movimentar bem pelos corredores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Já quanto ao magistrado Orlando Figueira, foi bem mais crítica. Enquanto, por um lado, ao advogado Paulo Blanco cabia criar estas relações em defesa dos seus clientes, para Leonor Machado cabia a Figueira resguardar-se e não manter uma relação tão próxima com ele. Aliás, diz mesmo que ele “usou e abusou da confiança de Cândida Almeida“, a então diretora do DCIAP conhecida por escolher a sua equipa segundo critérios profissionais e “pessoais”. “Toda a gente sabe que a Dra. Cândida Almeida escolhia os seus magistrados de acordo com o lado pessoal”, disse. Leonor Machado até considera que podia ter acelerado o processo que tinha em mãos relativo a Manuel Vicente, dadas as eleições em Angola, mas isso não significa não fazer “as diligências mínimas” para apurar o que se passou”. Orlando Figueira mostrou-se desconfortável na cadeira por várias vezes.

Quanto ao empresário português, Armindo Pires, com plenos poderes para representar Manuel Vicente em Portugal, a procuradora considerou não haver indícios que o condenem pelos crimes de que vinha acusado. “Só há intervenção na expedição de um mail para Manuel Vicente, um telefonema e uma reunião com Paulo Blanco”, disse Leonor Machado, mesmo que nesse email haja uma referência a possíveis escutas, essas seriam relativas a investigações em que o alvo era Vicente.

(Artigo em atualização)

