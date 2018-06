Os erros de Melania Trump durante a visita dos Reis de Espanha

Um beijo no rosto, pernas cruzadas e uma confusão na altura de posar para as câmaras. Foram estes os pormenores que marcaram o encontro de Felipe VI e Letizia com Donald Trump e Melania Trump. As expectativas eram altas, já que foi o primeiro encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o rei espanhol, mas Melania acabou por marcá-lo ao quebrar o protocolo várias vezes.

À chegada dos Reis de Espanha à Casa Branca, enquanto Donald Trump recebeu Felipe VI com um aperto de mão, a primeira-dama norte-americana decidiu ser mais calorosa e cumprimentou Letizia com dois beijinhos. Depois deste primeiro momento um tanto estranho, uma vez que foi o primeiro contacto de que há registo entre as duas, na hora de posarem para as câmaras, o caos instalou-se.

Primeiro, Donald Trump deu a mão à esposa para que ficassem lado a lado e Letizia juntou-se a Melania, mas o Rei ficou ficou de fora. Ao ver que a situação não se resolvia, o presidente norte-americano acabou por abrir espaço para que Felipe VI se posicionasse junto a eles para a foto. Assim, Trump ficou ao lado do Rei, seguido de Melania Trump e, por fim, Letizia.

Depois destas situações um pouco fora do normal, Melania voltou a quebrar o protocolo quando já estavam reunidos na Sala Vermelha. É que a primeira-dama cruzou as pernas, como se pode ver no vídeo abaixo, algo que não é muito bem visto neste tipo de reuniões.

“Erros protocolares” à parte, durante o encontro, Trump elogiou as relações entre os dois países — que considerou “excelentes” –, sobretudo a nível comercial e de cooperação para a defesa, segundo o Euronews. Felipe VI disse, por sua vez, estar consciente dos laços que unem Espanha e Estados Unidos, principalmente pela História comum e pelos valores como a democracia.

