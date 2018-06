Portugal a mandar mais no jogo? “Acredito, espero e desejo que sim”, comenta Fernando Santos

Pelas reações que ia tendo no banco, pelo primeiro comentário na flash interview ou pela análise que fez na conferência, era bem visível que Fernando Santos não estava satisfeito com a exibição de Portugal. O mais importante, os três pontos, acabaram por ser alcançados e garantiram que a Seleção Nacional depende apenas de si para alcançar o primeiro ou segundo lugar no grupo B, mas faltava o resto. Ou um pormenor muito em específico que apontou esta quinta-feira em conversa com os jornalistas.

“As coisas têm funcionado, a equipa está alegre, com confiança, e a verdade é que nos jogos isto não tem acontecido. Haverá mérito dos adversários. Portugal voltou a entrar muito bem, depois teve dificuldade nas disputas de bola e nos duelos individuais, o que levou a que, em muitos momentos, não tivéssemos bola. Ao não ter bola, entramos em cansaço, não só físico como mental. Desgastas-te a correr atrás dela e em alguns momentos a equipa perde essa capacidade de ter bola e deixa-se pressionar com alguma facilidade. O problema está aí”, destacou aos jornalistas portugueses presentes, antes de abordar também a condição de chegar como campeão da Europa a uma grande competição como o Campeonato do Mundo.

“Não vejo os jogadores no treino com esta dificuldade. Pode ter a ver com a pressão. É tudo muito bonito mas ser campeão da Europa tem peso. Falo com eles todos os dias e sei que estão confiantes porque há uma relação de absoluta confiança, mas durante o jogo o subconsciente funciona. Numas vezes é mais positivo, noutras menos”, contou, antes de revelar total confiança no apuramento: “Ao contrário do que se pensa, Portugal só quer é estar nos oitavos de final. Não estou nada preocupado com ser primeiro ou ou segundo. Há três equipas em condições de passar e isso é o fundamental para nós”.

Em paralelo, o selecionador deixou elogios à qualidade do Irão, conjunto comandado por Carlos Queiroz, e garantiu que espera por outra postura em termos de controlo do jogo na próxima segunda-feira. “Conheço a equipa do Irão, já a trabalhei o suficiente para conhecer bem, mas o jogo de ontem [com Espanha] marcou os jogadores. Até percebemos pelas conversas. ‘Olha que eles são difíceis’. Isto é um grande alerta”, comentou, antes de responder à possibilidade de estar em campo um Portugal com outra capacidade de mandar no jogo. “Acredito, espero e desejo que sim, essa é a nossa forma de jogar. Umas vezes toca-se violino, outras toca-se bombo. Se quisermos ser só violinistas aquilo vai cair, só com bombo também não dá. Por um lado temos de ser agressivos e não permitir que o adversário jogue e ganhe as disputas individuais; por outro, temos de colocar capacidade ofensiva em campo. Não podemos seccionar o jogo ou vamos ter problemas”.

