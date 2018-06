PSI20 segue positivo a acompanhar tendência das congéneres europeias

A bolsa de Lisboa segue positiva, esta quarta-feira, acompanhando as congéneres europeias, com a Jerónimo Martins a puxar pelos ganhos. Pelas 8h30, o índice português de referência, o PSI20, seguia a valorizar 0,20% para 5.545,19 pontos, com 10 ações positivas, duas inalteradas e seis negativas.

A F. Ramada e Jerónimo Martins eram as empresas que mais subiam 1,10% e 1,00% para 9,15 euros e 13,125 euros. A Galp, a EDP e o BCP seguiam a avançar 0,64%, 0,54%, 0,37% para 15,695, 3,337 e 0,272 euros, respetivamente.

Nas perdas, a Pharol e a Mota-Engil eram as empresas que mais desciam, com perdas de 1,17% e 1,01% para 0,254 e 2,935 euros.

Lisboa seguia a negociar em linha com as bolsas europeias, com os investidores à espera da reunião dos ministros da Economia e das Finanças da zona euro no Luxemburgo.

Na reunião dos ministros da Economia e das Finanças da zona euro, no Luxemburgo, deverá ser fechado o terceiro e último resgate à Grécia e acordado um alívio da dívida do país, que representará o fim da era da assistência financeira ao país e ao conjunto da zona euro.

Os investidores também vão estar pendentes da proposta que os fabricantes de automóveis alemães vão levar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a eliminação total de taxas alfandegárias à importação de veículos entre Estados Unidos e a União Europeia (UE).

Bruxelas anunciou que vai impor taxas alfandegárias no valor de 2.800 milhões de euros a uma lista de produtos dos Estados Unidos em resposta a uma medida parecida de Washington.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,1560 dólares, contra 1,1578 dólares no fecho de quarta-feira. O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu hoje em baixa, a cotar-se a 74,24 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, menos 0,56% do que no encerramento da sessão anterior.

