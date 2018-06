Acidente de viação na Marateca envolvendo dois veículos provocou seis mortos e dois feridos ligeiros. A circulação no IC1 encontra-se cortada nos dois sentidos, confirmou ao Observador fonte da GNR. GNR e bombeiros estão no local.

A colisão aconteceu esta manhã, por volta das 6h53, no troço do IC1 que liga a Marateca (freguesia de Palmela) a Alcácer do Sal. O acidente envolveu uma carrinha de nove lugares e um automóvel ligeiro, próximo da localidade de Vale de Cão.

(em atualização)

