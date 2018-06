Ténis. Gonçalo Oliveira eliminado dos oitavos de final do torneio de Fergana

O tenista português Gonçalo Oliveira, 232.º do ranking mundial, foi esta quinta-feira eliminado dos oitavos de final do torneio de Fergana (Uzbequistão), ao perder com o turco Cem Ilkel, 246.º jogador do mundo, por 6-3, 6-7 (5-7) e 6-4.

O atleta luso perdeu o primeiro set, mas ainda conseguiu recuperar no segundo, que foi “tiebreak”, mas acabou por perder no terceiro parcial, num jogo em piso duro, que durou duas horas e 24 minutos.

Oliveira tinha vencido na primeira ronda em Fergana, torneio de categoria “challenger”, o russo Teimuraz Gabashvili, 412.º do ranking, após duas horas e quatro minutos, por 5-7, 6-3 e 6-3.

Continuar a ler