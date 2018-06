Torres Pereira sobre Bruno de Carvalho: “A história é fértil em exemplos de ditadores”

Ao mesmo tempo que o debate com Bruno de Carvalho se iniciava na Sporting TV, Artur Torres Pereira falava sobre a crise no clube na TVI24. O presidente da Comissão de Gestão nomeada por Jaime Marta Soares, presidente da Mesa Assembleia- Geral, acusou de “ilegítima e ilegal” a decisão de barrar a sua entrada em Alvalade: “É difícil de entender que alguém possa fazer algo semelhante com o ex-presidente do Sporting Clube de Portugal como Sousa Cintra”, afirmou.

O antigo vice-presidente do Sporting chegou a comparar Bruno de Carvalho a um ditador, dizendo que “a história é fértil em exemplos de ditadores e de tiranos que são notáveis manipuladores e quando estão em condições de poder institucionalizado a fuga é em frente: contra o tempo, contra tudo e contra todos para ganhar cada vez mais poder e poder afirmar a sua autoridade. E foi isso que aconteceu no Sporting”.

“O ovo da serpente do populismo em Portugal está nos clubes de Futebol. Aquilo que está verdadeiramente em causa é que se nós não deitarmos a mão à serpente enquanto ela ainda está no ovo e a deixarmos eclodir, a serpente multiplicar-se-á e aparecerá na política, na vida social e isso é inaceitável”, afirmou ainda o médico.

Torres Pereira acrescentou ainda que a sua Comissão de Gestão sempre defendeu que “o presidente e o Conselho Diretivo suspenso deveriam inibir-se de tomar decisões pelo menos até ao próximo sábado”, sublinhando que os sócios precisam de ver para lá das “cortinas de fumo que lhes são lançadas através de contratação de treinadores ou jogadores”.

E, por isso, o presidente da Comissão de Gestão olhou diretamente para a câmara e fez um apelo: “Espero que os sócios do Sporting Clube de Portugal no próximo sábado possam por fim a esta situação”, garantindo ainda que, se for decidida a destituição do atual Conselho Diretivo, “no início da segunda-feira já haverá quem esteja a solicitar aos jogadores que rescindiram a possibilidade de se encontrarem para tentar chegar a um acordo que minimize os prejuízos financeiros decorrentes da saída”.

