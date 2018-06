Verão In. Santarém arranca com yoga, carros antigos, teatro e brinde ao solstício

A programação de verão no centro histórico de Santarém arranca esta quinta-feira, assinalando o solstício, com uma atividade de yoga no jardim Portas do Sol, um desfile de carros antigos e o espetáculo “EntreMundos”.

Com centenas de atividades programadas até ao equinócio do outono, 23 de setembro, a iniciativa “Verão In. Str… é um Espanto!” começa às 19h com uma sessão de “Ayur-Yoga com som”, no jardim Portas do Sol, atividade gratuita incluída na 3.ª edição do Festival de Yoga da Federação Portuguesa de Yoga e da AMA — Associação Movimento Aberto, que decorre até domingo com aulas práticas, sessões de meditação, palestras, oficinas e concertos.

Às 21h30, pelas ruas da cidade vão desfilar 30 carros clássicos, iniciativa dos “Clássicos da Liberdade”, que culmina com uma concentração no Jardim da Liberdade. O espetáculo “EntreMundos”, com início às 22h, no Largo do Seminário, numa parceria ArtemRede / PIA – Projetos de Intervenção Artística, convida a uma “viagem por um universo imaginário inspirado na morte”. O primeiro dia do “Verão In.Str” termina com um “brinde solsticial” a Santarém, no Largo do Seminário, segundo a nota do município de divulgação do evento.

Sexta-feira o programa começa com a inauguração da exposição de desenho e pintura do antigo professor (na década de 1960) e ex-padre “Chico Nuno”, às 17h, no Fórum do Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS). Segue-se, às 18h, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, a palestra sobre “Portugal e a União Europeia. Momento atual e perspetivas futuras”, pelo especialista em relações internacionais Raul Moreira Rato.

Do programa de sexta-feira consta ainda a Tertúlia Literária José Régio, agendada para as 20h no restaurante situado no jardim Portas do Sol, com Eugénio Lisboa, numa iniciativa do Círculo Cultural Scalabitano (CCS).

Os mais pequenos (com idades entre os quatro e os dez anos) podem acampar no quintal da Livraria Aqui Há Gato, eleita na recente Feira do Livro de Lisboa como a segunda melhor livraria para crianças a nível nacional, para uma “Noite das Estrelas”.

No Largo do Seminário, a partir das 22h, há Serenata de Coimbra, pelo Grupo de Guitarras e Canto de Coimbra do Centro Cultural Regional de Santarém.

No sábado de manhã, fotógrafos, profissionais e amadores, são convidados para uma “Caçada Fotográfica a Santarém”, promovida no centro histórico pela Sociedade Recreativa Operária, atividade que coincide com a passagem pelas ruas dos “Bombos da Golegã”, no âmbito da iniciativa In.Tradição, realizada com o apoio do INATEL.

No jardim Portas do Sol há aula aberta de yoga e atividades desportivas para as famílias, decorrendo, à tarde, no Teatro Sá da Bandeira, o espetáculo de encerramento do ano letivo das classes de ballet do Conservatório de Música de Santarém. À noite, no Largo do Seminário, realiza-se o Festival de Folclore “Da Aldeia à Cidade”, organizado pelo Rancho Folclórico de Vila Nova do Coito.

Continuar a ler