“Vergonha” e “à beira do abismo”. Como reagiu a imprensa argentina à derrota alviceleste

A Argentina não está eliminada, mas a derrota por 3-0 contra a Croácia coloca a alviceleste numa situação delicada. Ao fim de dois jogos, os argentinos têm apenas um ponto, fruto do empate (1-1) com a Islândia na primeira jornada. Depois de uma qualificação sofrida até chegar ao Mundial, a equipa de Jorge Sampaoli ainda não convenceu e, pior que isso, não venceu.

Por isso mesmo, a imprensa argentina classifica a derrota da seleção como uma “vergonha” e destaca que a equipa pôs “o futuro em cheque”.

O Olé fala em “Cavaleiros [Caballeros] da angústia”, num trocadilho com o nome do guarda-redes argentino, que cometeu um erro no primeiro golo da Croácia. “A imagem de Messi impotente no final do jogo resume estado anímico de uma seleção que não fez muitos para não receber um dos piores goles da sua história”, escreve o desportivo.

Outras, como o El Dia, falam de uma equipa “à beira do abismo”: “Argentina sem jogo, sem alma e à beira do abismo”. “A equipa de Sampaoli fez um péssimo jogo, cheio de erros defensivos e depende da sorte para passar à próxima fase”, diz o mesmo jornal.

