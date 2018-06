Primeiro um empate a uma bola com a Islândia. Agora uma derrota por 3-0 com a Croácia. Apesar de não ser impossível, a tarefa de seguir para os oitavos de final do Campeonato Mundial ficou esta quinta-feira mais complicada para a Argentina. No final do jogo, nem adeptos nem jogadores conseguiram disfarçar a tristeza e desilusão pela derrota.

Pablo Zabaleta, ex-jogador argentino do Manchester City, explica porquê: “Somos educados para ganhar”.

Veja as imagens na fotogaleria acima.

