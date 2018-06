Cerca de 2 mil trabalhadores da limpeza industrial manifestam-se em Lisboa

Cerca de 2 mil trabalhadores do setor da limpeza industrial, de acordo com a contagem da CGTP, participaram esta sexta-feira em Lisboa naquela que terá sido “a maior manifestação dos últimos 40 anos” do setor, em defesa da revisão do contrato coletivo.

“Queremos dignidade, queremos respeito!”, clamavam os trabalhadores da limpeza concentrados em frente à sede da associação patronal, na Rua do Conde Redondo, onde chegaram perto das 15h00, depois terem desfilado desde o Parque Eduardo VII, com sonoros apitos e exibindo cartazes e faixas de protesto.

A manifestação aconteceu no mesmo dia em que os trabalhadores estão em greve, num protesto convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza e Atividades Diversas (STAD), filiado na CGTP. O dirigente da intersindical Carlos Trindade disse à Lusa que a greve de 24 horas está a ter uma adesão “entre 60% a 70% nos grandes locais de trabalho”, afirmando-se satisfeito com a “grande manifestação” realizada em Lisboa, para a qual estimou a participação de “mais de duas mil pessoas”.

“É a maior manifestação dos últimos 40 anos dos trabalhadores da limpeza”, disse, por sua vez, o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, presente no protesto onde estiveram trabalhadores de vários ramos de atividade, entre hospitais, educação, empresas industriais, comércio ou hotelaria. Segundo Arménio Carlos, os trabalhadores contestam o “comportamento inadmissível da associação patronal, que se recusa há muitos anos a negociar a respetiva contratação coletiva” e a legislação laboral por manter a norma da caducidade, “responsável máxima” pelo bloqueamento da contratação coletiva.

O STAD queixa-se de que a associação patronal se recusa a negociar a revisão do contrato coletivo, com a intenção de o fazer caducar, levando a perda dos direitos nele consignados. Os trabalhadores das limpezas industriais reivindicam, no âmbito da revisão do contrato coletivo, o aumento dos salários para um mínimo de 600 euros, retroativo a janeiro, e a manutenção de direitos como o subsídio de trabalho noturno ou ao domingo.

Segundo o STAD, em 2004 os salários do setor variavam entre os 402 euros, do trabalhador de limpeza, e os 590 euros, da supervisora geral, mas atualmente quase todos os trabalhadores ganham os 580 euros do SMN, ficando de fora apenas a supervisora-geral. Os trabalhadores reivindicam ainda um subsídio de refeição de cinco euros por dia, porque consideram insuficiente o atual subsídio de 1,80 euros.

No setor das limpezas industriais trabalham cerca de 35.000 trabalhadores, maioritariamente mulheres, distribuídos por cerca de 3.000 empresas. Do lado da entidade patronal, a Associação Portuguesa de Facility Services (APFS) defende que o contrato coletivo do setor caducou e que a revisão do mesmo é por isso “juridicamente inviável”.

Continuar a ler