Defesa central argentino Cristian Lema assina por cinco anos com o Benfica

O defesa central argentino Cristian Lema assinou esta sexta-feira um contrato com o Benfica válido por cinco temporadas, anunciou o clube ‘encarnado’ no seu sítio oficial.

“Quero adaptar-me bem ao que é o clube para render da melhor maneira. É um salto muito importante na minha carreira. Fiz uma boa época, num campeonato difícil e estava à espera de uma oportunidade com esta”, disse em declarações à BTV. Cristian Lema, de 28 anos, chega proveniente dos argentinos do Belgrano, pelo qual atuou nas últimas cinco temporadas.

Segundos os “encarnados”, o argentino já cumpriu “a habitual bateria de testes físicos e exames médicos” e está, agora, “ansioso” para começar. “Estou muito agradecido pela oportunidade. Tenho muito para dar e oxalá possa mostrá-lo juntamente com os meus companheiros. Foi uma decisão difícil pela parte familiar, mas, pelo lado futebolístico, sem dúvida que era a primeira opção”, disse.

Na época 2017/18, Lema marcou oito golos no campeonato argentino, em 25 jogos. “Nas bolas paradas, sinto-me com muita confiança e o mais bonito no futebol é marcar golos. Tive a possibilidade de marcar vários, mas, para mim, os objetivos do grupo estão sempre acima dos individuais”, frisou.

