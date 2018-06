Djokovic torna-se o 10.º tenista a atingir as 800 vitórias na ‘era Open’

O sérvio Novak Djokovic, 22.º jogador mundial, tornou-se esta sexta-feira o 10.º tenista a atingir as 800 vitórias no circuito mundial, ao bater o francês Adrian Mannarino, 26.º, nos quartos de final do torneio de Queen’s, em Londres.

Na relva do torneio britânico, Djokovic, de 31 anos, qualificou-se para as meias-finais, ao superar o gaulês em dois “sets”, pelos parciais de 7-5 e 6-1. Na era “Open”, desde 1968, o sérvio é apenas o 10.º jogador a atingir esta marca e, caso vença em Queen’s, isola-se no nono posto, com 802 triunfos, contra 801 do sueco Stefan Edberg.

A lista é liderada pelo norte-americano Jimmy Connors, com 1.256 triunfos, seguido por Roger Federer, Ivan Lendl, Guillermo Vilas, Rafael Nadal, John McEnroe, Andre Agassi e Ilie Nastase. Nas meias-finais de Queen’s, Djokovic vai medir forças com o outro francês, Jeremy Chardy, o 61.º jogador ATP.

