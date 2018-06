EUA vão investir 33 milhões euros na fileira da castanha de caju na Guiné-Bissau

O embaixador dos EUA na Guiné-Bissau anunciou esta sexta-feira um investimento de 22 mil milhões de francos cfa (33 milhões de euros) na fileira da castanha de caju, no âmbito de um projeto que inclui também a Gâmbia e o Senegal.

“A boa notícia é que o nosso Governo decidiu investir 22 mil milhões de francos cfa para fortalecer a cadeia de valor da castanha de caju no Senegal, Gâmbia e Guiné-Bissau”, afirmou Tulinabo Mushingi à saída de uma audiência com o Presidente guineense, José Mário Vaz.

Segundo Tulinabo Mushingi, a empresa para executar o programa na Guiné-Bissau já está escolhida e o encontro com o chefe de Estado guineense serviu, entre outros assuntos, para pedir ajuda para o seu estabelecimento no país.

A castanha de caju é o principal produto de exportação da Guiné-Bissau e motor do crescimento económico, mas o produto ainda não é transformado no país. Segundo estudos realizados no país, a Guiné-Bissau podia ganhar dez vezes mais se aproveitasse o fruto e transformasse a castanha em amêndoa no país.

