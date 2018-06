Golfe. Filipe Lima passa “cut” no BMW Internacional Open

O golfista português José-Filipe Lima passou esta sexta-feira o “cut” do BMW Internacional Open, ao terminar no 24.º lugar o segundo dia da prova, a decorrer em Pulheim, na Alemanha.

Depois ter concluído o primeiro dia no 35.º posto, com 73 pancadas, uma acima do par, José-Filipe Lima entregou um cartão com 71, uma abaixo.

Filipe Lima marcou quatro “birdies” (uma pancada abaixo do par) e três “bogeys” (uma acima), totalizando 144 pancadas (par) nos dois dias da prova pontuável para o European Tour. Por seu lado, Ricardo Gouveia falhou o “cut”, terminando em 123.°, com 153 pancadas (nove abaixo do par), depois de juntar de juntar hoje 77 (cinco acima) às 76 (quatro acima) de quinta-feira.

O australiano Scott Hend lidera a prova isolado, com 138 pancadas, seis abaixo do par.

