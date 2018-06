Para a troika sair da Grécia Tsipras até usa gravata

O prometido é devido e Alexis Tsipras cumpriu. Quando assumiu a liderança dos destinos da Grécia, em janeiro de 2015, para além do discurso duro contra a troika e o euro, Alexis Tsipras mostrou que era diferente dos restantes primeiros-ministros ao nunca usar gravata em nenhum encontro oficial. Agora, finalmente cumpriu. A Grécia vai sair do resgate e Tsipras vestiu uma gravata. Mas por pouco tempo.

https://twitter.com/damomac/ status/1010212492889460736

Depois de quase uma década sob a alçada da troika, de sucessivos governos e de uma crise sem fim à vista, a Grécia vai finalmente sair do resgate que teve de pedir em 2010 depois de ser excluída dos mercados financeiros.

O acordo para o final do terceiro programa de ajustamento, o único que terminará (aparentemente) com sucesso, foi alcançado já noite dentro no Luxemburgo. Apesar das arestas que ainda faltam limar, agosto deve mesmo ser o mês da independência grega da troika, ainda que não uma independência completa.

Por essa razão, tal como havia prometido, Alexis Tsipras vestiu finalmente uma gravata para um evento público, altura em que se dirigia aos deputados gregos.

A gravata, vermelha, marcava um distanciamento no estilo, depois de o próprio Tsipras se ter vindo a distanciar da postura mais radical com que se apresentou a eleições e ganhou nas urnas, que incluiu uma reformulação do seu partido para afastar os membros mais radicais do Syriza.

No entanto, cumprida a promessa, Tsipras despiu a gravata de imediato, que nem sequer foi a que Matteo Renzi, antigo primeiro-ministro italiano, lhe havia oferecido durante uma visita oficial do primeiro-ministro grego a Itália.

