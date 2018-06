Polícia britânica detém homem que afirmava ter uma bomba em estação de Londres

A polícia britânica anunciou esta sexta-feira ter detido um homem que afirmava ter uma bomba na estação londrina de Charing Cross, que teve de ser encerrada e evacuada por precaução.

“Um homem que afirmava ter uma bomba na estação Charing Cross foi detido agora”, escreveu a Polícia Britânica de Transporte (BTP), por volta das 7h30, na sua conta da rede social Twitter. “Estamos agora a trabalhar para reabrir a estação o mais rapidamente possível”, pode ler-se na mesma nota.

A man claiming to have a bomb at #CharingCross station has now been arrested. We are now working to reopen the station as soon as possible would like to thank passengers and rail staff for their patience and understanding during this incident.

— BTP (@BTP) June 22, 2018