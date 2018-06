Frederico Varandas: “Bruno de Carvalho recusou medicação para as dores” após jogo contra o Paços

Ao mesmo tempo que Bruno de Carvalho falava na RTP3 sobre a Assembleia-Geral (AG) deste sábado, noutro canal de televisão o antigo médico do clube Frederico Varandas refutava as acusações que o presidente suspenso do Sporting lhe lançou na quinta-feira. Bruno de Carvalho acusou Varandas de o abandonar, com dores nas costas, no banco, no final de um jogo em Alvalade contra o Paços de Ferreira. Ou seja, disse que Varandas se recusou a prestar-lhe ajuda médica que necessitava.

O candidato à presidência do clube garantiu, em entrevista à CMTV, que Bruno de Carvalho “recusou qualquer tipo de medicação para as dores nas costas” e que tem “quatro testemunhas que o presenciaram”.

“Sou médico há 14 anos e se há coisa que nunca vi posta em causa foi a minha competência como médico. Um médico tem um código de ética e profissional muito particular”, defendeu-se. Mas admitiu ter abandonado Bruno de Carvalho: “Se eu naquele dia o abandonei, a decisão que tomei foi um decisão complemente consciente, racional e baseada no meu juízo médico”, rematou Frederico Varandas.

Em relação à AG que se vai realizar este sábado, o médico assegurou que Bruno de Carvalho fez de tudo para que esta não se realizasse e apelou à realização de “eleições imediatas” caso os sócios decidam pela destituição do Conselho Diretivo. Mas não é só. Na altura das eleições, Frederico Varandas quer uma recandidatura de Bruno de Carvalho. “É mandatório que Bruno de Carvalho se recandidate e faço um apelo para que ele tenha coragem para pedir eleições, para nos poupar a mais um episódio triste e feio. É a única maneira de pacificar o Sporting”, reforçou.

Além disso, confirmou que vai estar presente na AG e que “o Sporting precisa de todos os sócios” no momento da decisão do futuro do clube. No entanto, Frederico Varandas mostrou-se pouco convencido de que o presidente do Sporting vai aceitar a decisão, caso os sócios votem pela sua destituição.”Infelizmente a palavra de Bruno de Carvalho diz muito pouco. A mim, aos sócios, à estrutura dele. Hoje diz uma coisa, amanhã diz outra”, acusou o anunciado candidato à presidência do clube.

No sábado, a partir das 14:oo, os sócios do Sporting vão votar pela destituição ou não do Conselho Diretivo do Sporting, liderado por Bruno Carvalho, entretanto suspenso pela Mesa da Assembleia-Geral, presidida por Jaime Marta Soares.

Continuar a ler