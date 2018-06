Jon Snow casou-se num castelo, mas não foi em Westeros. Veja aqui as fotos

Kit Harington e Rose Leslie casaram-se. O enlace das duas personagens de “A Guerra dos Tronos”, que chegaram a ser amantes na série televisiva, aconteceu este sábado de manhã na Escócia. O local escolhido foi um castelo, mas este era bem real, não como as fortalezas de Westeros, a terrea-natal da família de Jon Snow, personagem a quem Harington dá vida.

Os atores, ambos de 31 anos, escolheram o castelo da família de Leslie, do século XII, em Aberdeenshire para celebrar a cerimónia de casamento. Kit e Rose conheceram-se durante as filmagens da série de culto, na Islândia, em 2012.

A noiva foi levada até ao local da cerimónia pelo pai. Antes do casamento começar, Sebastian Leslie, pai de Rose — que tornou famosa a frase “You know nothing, Jon Snow” (Não sabes nada, Jon Snow) —, disse estar encantado com a celebração.

“Estamos absolutamente felizes por Kit e Rose estarem a casar-se hoje. É um dia absolutamente lindo para nós. É um ótimo dia para Aberdeenshire”, disse, explicando que para a cerimónia foram utilizados fornecedores locais.

Na cerimónia estiveram presentes muitas estrelas de “A Guerra dos Tronos”, como as irmãs de Jon Snow, Sansa e Arya Stark, interpretadas pelas atrizes Sophie Turner e Maisie Williams. Emilia Clarke, que dá vida a Daenerys Targaryen, a mãe de Dragões, ou Peter Dinklage (Tyrion Lannister), também partilharam o dia com o jovem casal, entre outros.

