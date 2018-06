Morreu Vinnie Paul, baterista dos Pantera

O baterista dos Pantera, Vinnie Paul, morreu esta sexta-feira à noite, aos 54 anos. A informação foi avançada em comunicado pela própria banda, da qual Paul foi um dos fundadores: “Vincent Paul Abbott aka Vinnie Paul faleceu. O Paul é sobretudo conhecido por ter sido baterista dos Pantera e dos Hellyeah. Não há mais detalhes disponíveis neste momento. A família pede que respeitem a sua privacidade durante este período.”

Paul Stanley, guitarrista e vocalista da banda Kiss, já reagiu à notícia no Twitter, escrevendo: “Estou muito triste por saber da morte do Vinnie Paul. Adorava quando os Pantera davam concertos connosco e nos últimos o Vinnie esteve sempre na frente e no centro de todos os concertos dos KISS. Que descanse em paz. Envio condolências para a família.”

So sad to hear of the death of Vinnie Paul. Loved when Pantera did shows with us and in later years Vinnie was always front and center at all KISS shows. RIP and condolences to his family. https://t.co/DaQREBNVW7 — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) June 23, 2018

Nascido no Texas, Vinnie Paul formou em 1981 a banda Pantera com o seu irmão, o guitarrista “Dimebag” Darrell Abbott (que morreu em 2004), e com o baixista Rex Brown. Ao longo dos anos, a banda tornou-se uma referência no panorama hard-rock, thrash e heavy-metal.

O guitarrista e cantor dos Megadeth, Dave Mustaine, também reagiu à morte de Vinnie Paul. “Acabei de acordar na Bélgica com a notícia de que o meu amigo Vinnie Paul morreu. Outro herói metal que partiu demasiado cedo”, escreveu o músico no Twitter.

I just woke up in Belgium to the news that my friend Vinnie Paul has passed away. Another metal hero taken too soon. Say hello to Daryl for me. Rest In Peace, my dear friend. @Pantera @hellyeahband #vinniepaul — Dave Mustaine (@DaveMustaine) June 23, 2018

