O estilo dos festivaleiros no primeiro dia de Rock in Rio

As franjas, os vestidos leves, as malas à tiracolo e as bolsas de trazer à cintura — os festivaleiros podem ter estado tímidos na hora de escolher a roupa para o primeiro dia de Rock in Rio, mas os clássicos estiveram todos lá. No dia em que os Muse foram cabeças de cartaz e em que os Bastille, as Haim (por sinal, com um guarda-roupa digno de nota) e Diogo Piçarra lhes abriram caminho, foi fora do palco que mais se deu largas à imaginação, com looks em camadas, brilhos e acessórios de encher o olho. Neste domingo, dia 24, há mais moda no festival, se tudo correr bem inspirada no estilo favela chique da brasileira Anitta.

