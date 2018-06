Yvan Muller venceu primeira corrida em Vila Real e assumiu a liderança do WTCR

O piloto francês Yvan Muller (Hyundai) venceu este sábado a primeira corrida da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Vila Real, e assumiu a liderança do campeonato, beneficiando de um acidente que ‘eliminou’ 10 pilotos.

Muller, que chegou a Vila Real no segundo lugar do WTCR, dominou desde o arranque esta primeira das três corridas do fim de semana. Na segunda posição terminou o argentino Esteban Guerrieri (Honda), a 2,06 segundos do vencedor, com o espanhol Pepe Oriola (Cupra) a fechar o pódio, a 10,596 segundos do francês.

Yann Ehrlacher (Honda), que chegou a Vila Real na liderança do WTCR, foi um dos pilotos envolvidos no acidente envolvendo 10 carros e que motivou a interrupção da prova nos instantes iniciais. O comando do francês ficou à mercê do seu tio, Yvan Muller.

Domingo, o WTCR tem mais duas corridas, havendo, nesta altura, uma grande incógnita sobre quantos serão os carros a alinhar nas sessões da qualificação da manhã, já que alguns dos carros envolvidos no acidente, em especial os Volkswagen de Robert Huff e Mehdi Bennani e o Honda de James Thompson sofreram sérios danos, que as equipas de assistência vão tentar reparar durante a noite.

Quanto aos portugueses, Edgar Florindo (Cupra) foi 13. classificado, enquanto José Rodrigues (Honda) terminou no 18.º lugar, depois de ter perdido muito tempo com uma assistência na box.

O Circuito de Vila Real é a quinta das 10 provas da Taça do Mundo de Carros de Turismo de 2018 e tem no domingo o segundo e último dia de competição, com mais duas corridas pontuáveis para a classificação de pilotos e marcas.

Continuar a ler