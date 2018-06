Alemanha. 25 pessoas feridas em explosão num apartamento

Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas, quatro delas com gravidade, depois de uma explosão ter destruído um prédio de habitação na cidade alemã de Wuppertal, perto de Colónia. De acordo com a agência de notícias Associated Press, a explosão fez-se sentir pouco antes da meia-noite, com um estrondo que fez os habitantes dos prédios em redor fugirem para a rua em pânico.

A causa da explosão permanece desconhecida. O fogo propagou-se em várias partes do edifício, que acabariam por colapsar, dificultando o trabalho dos bombeiros. A polícia local informou que foi possível resgatar quatro feridos graves, sendo que outras 21 pessoas receberam tratamento no local devido a ferimentos mais ligeiros.

No domingo de manhã os bombeiros ainda tentavam controlar as chamas.

UPDATE: 25 people have been injured in an explosion in Wuppertal, 4 of them severely.

The cause of the blast is under investigation.https://t.co/SangxPK9Wo

— dwnews (@dwnews) June 24, 2018