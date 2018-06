Arábia Saudita. “Hoje, vou conduzir para o trabalho. E, pela primeira vez, não estou no banco de trás”

“Hoje, estamos aqui”. Samah al-Qusaibi está sentada no banco do condutor. “Ontem, estávamos sentadas ali”, diz a mulher, citada pela agência Reuters, enquanto aponta para o banco de trás no carro. À meia-noite (22h00 em Lisboa) deste domingo, foi banida a proibição de décadas de as mulheres conduzirem na Arábia Saudita — o único país do mundo onde só os homens podiam conduzir.

Sempre soube que este dia ia chegar. Mas chegou mais rápido. De repente. Sinto-me livre como um pássaro”, disse Samar Almogren ao The Guardian.

As autoridades ofereceram flores às mulheres. Algumas, conduziram com os maridos ou irmãos ao lado. Umas filmaram o momento. Outras choraram. Houve que tivesse comprado carros novos para celebrar a primeira vez que puderam conduzir na Arábia Saudita.

Hoje acordei mais cedo do que o habitual. Estava tão entusiasmada que não consegui dormir. Hoje, vou conduzir para o trabalho. E, pela primeira vez, não estou no banco de trás”, contou Roa Altaweli à BBC.

Roa tirou a carta em, em 2005, no Bahrein, onde estava a estudar obstetrícia. Também tinha uma licença internacional e já tinha conduzido no Dubai, Portugal e Estados Unidos. Mas nunca na Arábia Saudita. Roa teve de converter a sua carta de condução do Bahrein. “O meu pai e irmão encorajaram-me a mim e à minha irmã mais nova a obter a licença para que pudéssemos conduzir assim que a proibição fosse suspensa”, disse Roa num artigo na primeira pessoa publicado na BBC.

Hoje é um dia histórico e, parece-me, cheio de promessas de mais dias históricos para as mulheres, na Arábia Saudita”, escreveu.

Mas nem todos estão contentes. Os condutores de empresas como a Uber são um exemplo. “Não apoio que as mulheres conduzam porque acredito que elas não são as melhores condutoras”, disse um deles ao The Guardian, acrescentando que não vai autorizar as suas três irmãs a conduzir.

Não vou autorizá-las a conduzir e elas nem sequer perguntaram. Elas têm um motorista que trata de tudo”, afirmou.

A medida foi anunciada em setembro do ano passado, através de um decreto real do rei Salman mas não foi implementada de imediato. Na altura, a Arábia Saudita não tinha um sistema preparado para ensinar mulheres a conduzir imediatamente nem para emitir licenças. Desde então, as mulheres têm vindo a ter aulas de código da estrada e de condução. As primeiras licenças para mulheres começaram a ser emitidas apenas no início deste mês de junho.

A medida faz parte do programa Vision 2030, anunciado em de abril de 2016 pelo príncipe herdeiro Mohammad bin Salman. O programa visa diversificar a economia da Arábia Saudita e desenvolver setores de serviços públicos como saúde, educação, infraestrutura e turismo.

