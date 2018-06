Bjork vence corrida principal mas Muller sai de Vila Real na frente do WTCR

O piloto sueco Thed Bjork (Hyundai) venceu ese domingo a terceira e principal corrida da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) de Vila Real, mas é o francês Yvan Muller quem sai de Portugal na frente do campeonato.

Na mais longa das três corridas do fim de semana, com 13 voltas ao circuito citadino de Vila Real, o sueco saiu da ‘pole position’ e dominou até final, seguido de perto pelo italiano Gabriele Tarquini (Hyundai), num traçado que não facilita as ultrapassagens.

A entrada do ‘safety car’ em três ocasiões serviu para reagrupar os pilotos, mas Thed Bjork manteve a liderança até ao fim e venceu com 3,193 segundos de vantagem sobre o italiano, e 3,640 sobre o húngaro Norbert Micheliz, que fechou um pódio dominado pelos Hyundai.

Yvan Muller (Hyundai) terminou em 10.º, mas acabou por ser o grande vencedor do fim de semana, depois da vitória na primeira corrida e do segundo lugar na seguinte, somando os pontos necessários para assumir a liderança do WTCR

O francês ultrapassou na geral o seu sobrinho, Yann Erhlacher (Honda), que chegou a Vila Real no comando do WTCR, mas foi um dos pilotos acidentados durante a corrida de sábado, não tendo somado qualquer ponto.

Quanto aos portugueses, Edgar Florindo (Cupra) foi 12.º, José Rodrigues terminou na 15.º posição, a uma volta do vencedor.

Após a passagem por Vila Real, quinta das 10 etapas do WTCR, Yvan Muller lidera com 182 pontos, com Yann Erhlacher e Gabriele Tarquini a repartirem a segunda posição com 160.

O WTCR segue agora para a Eslováquia, entre 13 e 15 de julho.

