Bruno de Carvalho diz aos sócios que não se recandidata: “Prefiro deixar de acreditar no clube. Já não acredito nisto!”

Bruno de Carvalho disse aos sócios com quem falou no exterior do Altice Arena que não se recandidata porque se apaixonou “por um clube que já não existe”. Depois de ter estado largos minutos a falar com um grupo de sócios e apoiantes, longe das câmaras e microfones, o presidente destituído do Sporting pediu aos sócios — que o instavam a impugnar a Assembleia Geral ou a recandidatar-se à presidência do clube — para aceitarem o resultado, sabe o Observador.

Segundo uma fonte ouvida pelo Observador, Bruno de Carvalho disse a estes sócios que não se ia recandidatar, que “o Sporting é isto, nunca foi outra coisa”, que o clube pelo qual se apaixonou e do qual o avô lhe contou histórias “já não existe” e que os sócios “deviam tê-lo deixado sair” na AG de fevereiro, em que pediu 75% dos votos para aprovar alterações aos estautos, caso contrário demitia-se (e teve até mais do que isso).

Tenho de escolher entre zangar-me com o clube ou com os sócios. Prefiro deixar de acreditar no clube. Já não acredito nisto”, disse, apontando para o símbolo do Sporting inscrito na camisola de uma adepta.

A acabar, foi então mais crítico: “O Sporting não é dos sócios, é o que sempre foi: dos stromps, dos maçons”.

