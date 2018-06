Destruiu Ferrari 5 minutos após estar ao volante

Uma condutora chinesa decidiu realizar um dos seus sonhos e alugou um Ferrari para sentir as emoções de conduzir um dos desportivos da mítica marca italiana. E lá que sentiu emoções fortes, isso ninguém põe em causa… O caso foi notícia através do Daily Mail, que divulgou o vídeo que a chinesa publicou nas redes sociais, onde se deleitava com o facto de ser uma mulher ao volante de um Ferrari. Como se isto fosse exclusivo do sexo feminino ou algo que um homem não pudesse sentir ou admirar.

A chinesa alugou um 458 num rent-a-car de Wenling, cidade costeira da província de Zhejiang, a cerca de 300 km de Xangai, o que na China – com 1,4 mil milhões de habitantes e 9.596.961 km2, “ligeiramente” maior do que Portugal, com os seus 10,5 milhões de habitantes e 92.000 km2 – equivale a “mesmo ali ao lado”. A senhora, em êxtase por estar aos comandos do seu carro de sonho, decidiu – depois de sentir a qualidade da pele que reveste os bancos envolventes, o rigor na construção do tablier e a multiplicidade de informações que lhe chegam através do painel de instrumentos – saborear o poder de aceleração daquele monstro, que extrai 570 cv (ao impressionante regime de 9.000 rpm) de um muito nobre motor V8 atmosférico, com 4,5 litros. É isto que lhe permite atingir 325 km/h e passar pelos 100 km/h alegremente ao fim de apenas 3,5 segundos.

Ora a chinesa, depois de se gabar para a câmara do telemóvel, para gáudio pessoal, salientando como ia ser bom deliciar-se com o Ferrari 458, eis que aparece nas câmaras de trânsito das autoridades locais a destruir o Ferrari, minutos depois de sair do stand. Aqui para gozo das amigas e amigos, que foram alvo do vídeo inicial, em que a mensagem subliminar era “eu vou curtir o Ferrari e vocês ficam aí com o 25″, que é como quem diz, o chop suey de vaca com molho de ostras.

A condutora, com tanta vontade de saborear o Ferrari, esqueceu-se de mostrar algum respeito pela sua potência. E bom senso, pois o piso molhado exigia cuidados adicionais. Vai daí, pressionou demais o acelerador numa avenida de Wenling que parecia mais desimpedida, e eis que o 458 se virou à dona, que obviamente não esteve à altura. Segundo o Daily Mail, a companhia de aluguer de carros exótico terá adquirido o 450 pela módica quantia de 568 mil euros, com a reparação a ser estimada em cerca de metade.

De salientar que a condutora, depois de “aviar” um BMW X3 e uma berlina da Nissan e literalmente destruir a frente do 450, saiu pelo seu pé sem qualquer problema – além do vexame e da vergonha, já para não falar dos custos, uma vez que este tipo de aluguer tem sempre uma franquia bastante “sumarenta”.

Importante é ainda o facto de, apesar da destruição ao nível da frente, ambas as portas do Ferrari continuarem a abrir sem qualquer dificuldade, o que confirma a evolução na qualidade de construção e na segurança que a marca italiana reclama para os seus modelos.

