Japão e Senegal de mãos dadas com 2002

Japão e Senegal não se defrontaram há 16 anos, no Mundial 2002. Mas o jogo deste domingo entre as duas equipas faz com que ambas tenham vontade de recordar essa competição. Nesse ano, os senegaleses estrearam-se em Campeonatos do Mundo e na lista de convocados está num jogador chamado Aliou Cissé. Fez cinco jogos nesse torneio, e agora é o selecionador da seleção que disputa na Rússia o segundo Mundial da sua história.

Nesse ano, o Senegal surpreendeu o mundo. Passou em segundo lugar na fase de grupos, ficando à frente do Uruguai e da França. A campanha em 2002 começou com uma vitória contra os franceses, a que se seguiu um empate com a Dinamarca. Agora, fez o mesmo. Não contra as mesmas equipas, mas começou igualmente com uma vitória (2-1 contra a Polónia), e o empate deste domingo contra o Japão (2-2) permite igualar os quatro pontos que tinha ao fim das duas primeiros jornadas há 16 anos. Vale o que vale, mas em 2002 o Senegal passou o grupo com cinco pontos e ainda eliminou a Suécia nos oitavos-de-final.

Para o Japão, o que está a ser feito este ano também faz sonhar. Outra vez 2002. Os nipónicos dividiram a organização do torneio com a Coreia do Sul. Ao fim de dois jogos tinham quatro pontos. Agora, na Rússia, derrotaram a Colômbia na primeira jornada. Três mais um é igual a quatro. São esses os pontos que o Japão tem este ano.

