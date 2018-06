Luigi Di Maio diz que Macron é “arrogante” e não têm noção da realidade dos fluxos de migração na Europa

O vice-presidente do conselho de ministros de Itália, Luigi Di Maio, responsabilizou o presidente francês Emmanuel Macron pelos problemas de migração vividos em Itália, acusou-o de não ter noção da realidade e chamou-lhe “arrogante”.

A Itália enfrenta uma emergência na migração e é, em parte, porque a França continua a afastar as pessoas das suas fronteiras. Macronarrisca-se a transformar o seu país no inimigo número 1 de Itália nesta emergência”, escreveu Luigi Di Maio numa publicação na sua página do Facebook.

Luigi Di Maio disse que as declarações do presidente francês — que disse que os fluxos de migração na Europa têm vindo a reduzir, em comparação com os últimos anos — mostram que, a seu ver, Macron não tem noção da realidade.

O vice-presidente do conselho de ministros explicou que nos últimos quatro anos, 650 pessoas tentaram entrar em Itália, através do mar, 430 mil pedidos de asilo foram recebidos e o país aceitou acolheu 170 mil “alegados refugiados” — o que representou um custo de 5 mil milhões de euros. “Se para o arrogante presidente Macron isto não é um problema, convidamo-lo a parar de fazer insultos e a mostrar, em vez disso, alguma generosidade, abrindo os portos de França”, escreveu ainda Luigi Di Maio na publicação.

