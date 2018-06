Pedro Figueiredo terceiro no ‘challenge’ da Escócia em golfe

O golfista português Pedro Figueiredo terminou este domingo em terceiro lugar no ‘challenge’ da Escócia, perdendo a liderança no último dia da prova disputada em Aviermore.

Pedro Figueiredo, que partilhava o primeiro lugar com o galês Stuart Manley no sábado, fez este sábado a sua pior volta, ao completar os 18 buracos com 72 pancadas, uma acima do par, com dois ‘birdies’ (uma abaixo) e três ‘bogeys’ (uma acima).

O português totalizou 277 pancadas, sete abaixo do par, enquanto o escocês David Law, autor da melhor volta do dia (67), celebrou o triunfo com 273 ‘shots’, menos duas do que o dinamarquês Joachim B. Hansen.

