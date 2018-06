Sousa Cintra substitui Bruno de Carvalho na SAD: “Hoje, o Sporting voltou a ser um clube de confiança”

O ex-presidente do Sporting Sousa Cintra será presidente da SAD, anunciou Artur Torres Pereira, na conferência de imprensa da Comissão de Gestão do Sporting. A decisão foi tomada em unanimidade pelos membros da comissão, revelou o próprio Sousa Cintra.

O agora presidente da SAD recusou falar sobre a rescisão dos jogadores. Para Sousa Cintra, “é um assunto para falarmos depois”, disse revelando o seu vontade de retorno dos jogadores que saíram do Sporting. “Aqueles que saíram, acho que bem possam voltar”, disse. Sousa Cintra também recusou comentar sobre o treinador do clube, algo que terá “oportunidade” de falar mais tarde. “Vamos resolver esses problemas todos. É prematuro falar agora”, assegurou.

Temos de procurar a solução para honrar todos os compromissos do Sporting. Hoje, o Sporting voltou a ser um clube de confiança”, garantiu.

Questionado sobre se o Sporting tinha dinheiro para pagar aos jogadores, Sousa Cintra disse apenas que é um assunto que abordará mais tarde: “Para já, eu sei que as coisas não estão bem“. Artur Torres Pereira adiantou que vai ser realizada uma “auditoria forense” às contas do clube “para que os sócios possam ter conhecimento da situação”.

Artur Torres Pereira esclareceu que “nenhum dos membros desta comissão de gestão auferirá um cêntimo que seja até à realização das eleições”, marcadas para 8 de setembro, nem aceitarão fazer “parte de qualquer lista nas eleições“. Artur Torres Pereira elogiou ainda a “mobilização dos sportinguistas” para a Assembleia Geral deste sábado e criticou a “forma como a comunicação social foi tratada no Sporting”.

A Comissão de Gestão do Sporting falou ela primeira vez com o Conselho Diretivo do clube, liderado por Bruno de Carvalho destituído. A destituição foi aprovada na Assembleia Geral deste sábado, no Altice Arena, em Lisboa, com 71,36% de votos favoráveis, contra 28,64% de votos no sentido da sua continuidade. Há eleições marcadas para o próximo dia 8 de setembro.

Da Comissão de Gestão do clube de Alvalade fazem parte 11 elementos: Artur Torres Pereira, presidente da Comissão e antigo vice de Bruno de Carvalho; Sousa Cintra, ex-presidente do Sporting: Luís Marques, jornalista e antigo administrador da RTP; Silvino Manuel Gomes Sequeira, ex-autarca; António Augusto Guterres, professor universitário; Jorge Gorita, militar de carreira; Alexandre Cavalleri, empresário; António Rebelo, também empresário; Rui António Moço, economista; José Diogo Leitão, gestor e Pedro Roque Pinho Reis, advogado.

