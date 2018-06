Sporting. Comissão de Gestão anuncia conferência de imprensa às 18h

A Comissão de Gestão do Sporting marcou uma conferência de imprensa para este domingo, às 18h. O anúncio segue-se à destituição do Conselho Diretivo do clube de Alvalade, liderado por Bruno de Carvalho.

Além de Artur Torres Pereira, presidente da Comissão e antigo vice de Bruno de Carvalho, e Sousa Cintra, ex-presidente do Sporting, integram ainda esta comissão de gestão Luís Marques (jornalista e antigo administrador da RTP), Silvino Manuel Gomes Sequeira, ex-autarca, António Augusto Guterres, professor universitário, Jorge Gorita, militar de carreira, Alexandre Cavalleri e António Rebelo, empresários, Rui António Moço, economista, José Diogo Leitão, gestor e Pedro Roque Pinho Reis, advogado.

Um dos primeiros dados a reter é que, excluindo Sousa Cintra e, com natural menor notoriedade, Artur Torres Pereira, a Comissão de Gestão que governará o Sporting não inclui figuras especialmente conhecidas do universo sportinguista. Já este sábado, ainda antes da votação que destituiu Bruno de Carvalho, Jaime Marta Soares marcou eleições no clube para o dia 8 de setembro.

