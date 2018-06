A Espanha ganhou mas Fernando Hierro não ficou satisfeito: “Este não é o caminho”

A Espanha empatou (2-2)esta segunda-feira com Marrocos na terceira jornada do grupo B. Apesar de o resultado ter garantido o primeiro lugar do grupo — porque Portugal também empatou com o Irão –, o selecionador espanhol, Fernando Hierro, não estava contente com a exibição da equipa: “Temos de fazer uma autocrítica, este não é o caminho, não podemos conceder tantas oportunidades”, disse no final da partida.

“Se queremos chegar onde sonhamos temos de ajustar esses detalhes, cada ocasião que nos criam, é um golo. Poder ofensivo temos, jogadores com qualidade também, mas há que ajustar as transições onde as equipas com muito poder físico nos causam muitos problemas”, continuou o selecionar espanhol.

A la roja nunca esteve na frente do marcador e o golo do empate chegou já aos 91 minutos, por Iago Aspas. O avançado espanhol marcou de calcanhar mas o lance teve que ser analisado pelo vídeo-árbitro, uma vez que num primeiro momento tinha sido marcado fora de jogo. O tema também foi comentado por Fernando Hierro: “Sabíamos que os três jogos iam ser muito exigentes. O VAR foi algo que nos foi explicado, sabemos como funciona e o que se passou é que ficámos à espera da decisão. Num minuto mudou tudo e o VAR acertou”, afirmou.

